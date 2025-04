Hakan Calhanoglu continua a essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco ha messo a segno il suo decimo gol stagionale in tutte le competizioni, raggiungendo per la terza volta in carriera la doppia cifra realizzativa nei Big-5 campionati europei.

Con il gol siglato nel derby, il numero 20 nerazzurro ha raggiunto quota quattro reti da fuori area in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore in Serie A tra tutte le competizioni. Inoltre, per Calhanoglu si tratta della terza marcatura contro il Milan da ex: la prima su azione, dopo le due precedenti segnate su calcio di rigore in campionato.