Calhanoglu, direttore d’orchestra e cecchino: l’Inter se lo gode, il Milan lo rimpiange

Il numero 20 nerazzurro ormai non fa più notizia, come sottolinea Tuttosport: "Il turco realizza contro i friulani il rigore numero 15 da quando è sbarcato in Italia, tra Milan e Inter non ha mai sbagliato un penalty e raggiunge così quota 7 gol, in 15 presenze, in questo campionato. Un direttore d'orchestra, da piedi più educati, cecchino dagli undici metri. Il 20 nerazzurro punta quindi con forza alla migliore annata realizzativa (e non) della sua carriera in campionato. Con Calhanoglu che nel 2013-14, da trequartista dell'Amburgo, segnò 11 reti in Bundesliga, mentre in Serie A il record dell'atleta risale al 2019-20, quando vestiva la casacca del Diavolo e aveva gonfiato la rete per 9 volte.