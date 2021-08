Calhanoglu, impatto devastante. “Feeling con Inzaghi nato alla prima telefonata”

L'impatto di Calhanoglu con il mondo Inter è stato immediato e devastante: gol e assist all'esordio per la gioia di Inzaghi

L'impatto di Calhanoglu con il mondo Inter è stato immediato e devastante: il turco, alla prima partita ufficiale, in meno di un quarto d'ora ha siglato un assist per Skriniar e un gol, quello del momentaneo 2-0. La Gazzetta dello Sport, però, racconta come è nata e come si è sviluppata l'occasione Calhanoglu sul mercato: