Calhanoglu? Inzaghi non può farne a meno. E la sua magia all’Inter è iniziata proprio in Europa

Anche domani sera a Salisburgo, Simone Inzaghi con ogni probabilità non farà a meno di lui. Difficile, visto il suo stato di forma. Sarà quasi sicuramente ancora Hakan Calhanoglu a guidare il centrocampo dell'Inter in una partita fondamentale per la corsa in Champions League dei nerazzurri in questa fase a gironi. Scrive il Corriere dello Sport:

"La Champions è dietro l’angolo, domani c’è una trasferta a Salisburgo fondamentale per le sorti del girone, ma la magia in nerazzurro del centrocampista classe 1994 è cominciata proprio in Europa, con quel gol segnato contro il Barcellona nella fase a gruppi dell’anno scorso. Non è un caso che l’unica partita dell’Inter senza successo in questa edizione sia quella in cui il capitano della Turchia era assente per infortunio, ossia il match pareggiato in casa della Real Sociedad prima di battere a San Siro sia il Benfica sia il Salisburgo".