In studio a Sky Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha elogiato l’Inter di Simone Inzaghi. All’intervallo, la sfida contro l’Udinese è sul 3-0 per i nerazzurri: “Perez su Lautaro, per me è rigore. Bastoni e Dimarco hanno creato tantissimo, Calhanoglu smista come se fosse il miglior regista del mondo”, le dichiarazioni dopo i primi 45' di Inter-Udinese.