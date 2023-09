Inter, senza Calhanoglu crolla la percentuale di vittorie: numeri emblematici

Arrivato all'Inter nell'estate del 2021 da svincolato, dopo aver scelto di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Milan, Hakan Calhanoglu è diventato da subito uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi, prima da mezz'ala e poi da regista. Qualità tecniche, mentalità vincente, leadership in mezzo al campo: un giocatore al quale il tecnico nerazzurro non rinuncia praticamente mai.