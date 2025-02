"Ad oggi, lo scorso anno l'Inter aveva giocato più partite (26 contro le 22 attuali), ma ciò che conta più di tutto è che Calhanoglu in campionato ne aveva saltata appena una, e non per infortunio ma per squalifica. Quest'anno, le gare saltate sono già 11. Va sottolineato pure che l'Inter, delle 11 partite giocate senza il suo regista principe, non ne abbia persa neanche una: 8 vittorie e 3 pari contro Monza, Juventus e Bologna. Non solo, perché quest'anno oltre ad avere meno presenze il turco mette insieme anche meno minuti: 65' di media contro gli 81' di un anno fa. Il numero di "G+A" è crollato da 11 gol e 3 assist a 6 centri più 2 passaggi decisivi. Meno tiri, meno passaggi lunghi. Insomma, fin qui gli infortuni hanno pesantemente condizionato la stagione di Calhanoglu. Ma una volta messi definitivamente alle spalle, Inzaghi spera di riavere il turco al top per il tour de force di febbraio-marzo".