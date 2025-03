Callegari: “Inter, col Bayern Monaco nerazzuri sfavoriti ma non spacciati”

"Per l’Inter un avversario durissimo, come è normale e giusto che sia nel G8 d’Europa. Rievoca la notte del Triplete in finale 2010 ma pure la rimonta a San Siro dopo lo 0-2 dell’Olympiastadion (“anticipo secco-nettissimo di Berti…Berti, Berti, Bertiii!!!”, cit. Bruno Pizzul) in Coppa UEFA 1989. In questi quattro anni l’Inter di Inzaghi è stata annichilita sia all’andata che al ritorno (ininfluente, nel girone) solo dal Bayern nel 2022/23. I nerazzurri non sono favoriti ma, di certo, nemmeno spacciati: il ritorno al top di Calhanoglu e Thuram è arrivato proprio nel momento cruciale della stagione".