Inter Primavera, Calligaris dimesso dall’ospedale: il punto sulle sue condizioni

Tanta paura ieri al Konami Youth Development Centre, in occasione di Inter-Sampdoria del campionato Primavera: intorno al 20' Alessandro Calligaris, portiere nerazzurro, si è scontrato duramente con Ilario Porzi, calciatore avversario, ed entrambi sono rimasti a terra doloranti. Gioco interrotto per quasi 10 minuti, staff medici subito in campo e calciatori successivamente sostituiti. Calligaris, nello specifico, è stato caricato su una barella e in seguito portato in pronto soccorso per degli accertamenti.