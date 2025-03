Calori: “Occhio Inter, l’Udinese dà fastidio a tutti. Tutto però passa da…”

Le parole dell'ex difensore dei bianconeri a proposito della sfida di campionato in programma al Meazza alla ripresa del campionato

«Speriamo che Thauvin rientri con l’Inter, anche perché sarei curioso di vedere un’evoluzione stuzzicante in attacco col francese alle spalle di Davis e Lucca». Parla così Alessandro Calori, ex difensore dell'Udinese, a proposito della sfida tra i friulani e l'Inter in programma domenica prossima alle 18 al Meazza. Qui parte delle sue considerazioni ai microfoni de il Messaggero Veneto.