Calvarese: “Doveri? Ha rafforzato la candidatura per arbitrare Napoli-Inter”

In particolare, su ieri sera, Calvarese ha aggiunto: "Come da abitudini, Doveri fischia poco e ammonisce ancora meno". Gara, dunque, di grande carattere: "Doveri gestisce l'incontro con la solita personalità, dialogando coi calciatori anche quando adotta la linea dura. Sempre in controllo, non fatica a farsi accettare".