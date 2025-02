"Nel primo tempo, giusto lasciar correre sul corpo a corpo tra Conceição e Dumfries al limite dell’area bianconera: l’Inter chiede fallo, ma è tutto regolare. Savona rischia il giallo per un intervento sullo stesso Dumfries, ma Mariani non estrae il cartellino in conformità con la linea adottata fin dall’inizio. Sul finale di primo tempo i nerazzurri chiedono un fallo di mano in area di Gatti, ma il difensore non impatta mai il pallone col braccio"