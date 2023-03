Calvarese: “Mano Rabiot punibile: se Chiffi fischia, niente VAR. Inaccettabile dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha parlato così del gol della Juventus viziato da un tocco di mano non sanzionato né dall'arbitro Chiffi né dal VAR Mazzoleni: "E' inaccettabile pensare o dire che non ci siano immagini. Il tifoso non lo accetta. Loro hanno passato 3 minuti e mezzo o 4 per cercare le immagini e poi le hanno passate in TV. Con certezza ti dico che se l'arbitro avesse fischiato fallo, il VAR non sarebbe intervenuto"

"In situazione come queste bisogna decidere, per me il tocco di Rabiot è punibile. In sala VAR posso chiedere 7-8-9 telecamere e le più indicate sono quelle che passa il Program e in VAR room c'è il Program, c'è un assistente che avverte il VAR di un replay che mostra probabilmente il tocco di braccio. Allora io VAR dico: 'Mi fai vedere quelle 3?' E vedo le 3 telecamere che sono passate allo stadio e le embeddo. Dopo io arbitro dico: 'E' la tua best, la tua miglior telecamera?' Sì o no? Oppure chiedo: 'Hai una telecamera che mi fa vedere che c'è luce? No? Allora va bene la prima. E a me basta. Perché se non c'è un'altra telecamera, va usata quella. Non è che ogni volta su un episodio posso avere 8 telecamere buone per dimostrarmi che c'è un tocco. Allora non sarebbe un episodio difficile"