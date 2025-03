"La percezione di Inzaghi? Ma la percezione di chi? Gli addetti ai lavori lo percepiscono come allenatore di grandissimo livello. Chi non è addetto ai lavori, chi si guarda le trasmissioni o legge i giornali, ha una percezione inferiore perché Inzaghi ama il profilo basso. Simone ha questo, è un personaggio che non ama essere fotografato, non ama le prime pagine, preferisce che ci vadano i giocatori. Chi è dentro il calcio sa che è molto molto forte, solo all'esterno è percepito come meno importante"