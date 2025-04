Magari il rimpianto è pensare cosa sarebbe stato il secondo tempo con Lautaro Martinez in campo.

Non penso Inzaghi abbia rammarico, bisogna essere contenti. Avrei firmato di sicuro per il 3-3, più il 3-3 che lo 0-0. La squadra sa che può fargli male, l'unica preoccupazione di Simone è su Lautaro. Sulla gara può avere inciso comunque il dubbio Yamal, l’Inter comunque avete visto come è partita, dopo 30 secondi hanno preso gol.

La gara di ritorno comunque di solito è sempre più spettacolare. Io vorrei in campo sia Lautaro che Lewandowski al ritorno, lo dico per il passaggio dell'Inter. Per com’era disperato Lautaro, aveva capito però che perdeva secondo tempo e ritorno secondo me.

Io comunque senza Lautaro vedo più Arnautovic, anche per il feeling che ha con San Siro e i tifosi, cosa che invece non ha Taremi. In una gara così conta tutto, anche questi aspetti.

Dimarco o Carlos Augusto? Penso metterà ancora Dimarco, sappiamo che non ha caratteristiche difensive, lo sa lui e lo sappiamo tutti. Le caratteristiche sono altre, fa dei passaggi sulla testa per i compagni lui, non da solo dei cross. Queste sue caratteristiche andranno sfruttate al ritorno".