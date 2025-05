Esteban Cambiasso, ex giocatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così poco prima dell'attesissima finale di Champions League tra Psg e Inter: "Samuel era una voce che mi dava sicurezza: ogni volta che lo sentivo in campo mi trasmetteva qualcosa di importante. Ora si guarda più l'allenatore, con lui però se mi diceva qualcosa la parola era la sua. Questa serata è particolare, si vive in modo diverso: il nervosismo da qui è ancora di più perché non abbiamo nulla tra le nostre mani e nei nostri piedi ed è strano.