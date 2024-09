Cambiasso: “Inter contro il City ha cercato di incidere. Prova di maturità”

«L'Inter non ha contenuto e ha cercato di incidere. Ha fatto qualche errore ma alla fine non è una squadra che è andata a Manchester a non perdere e questa è una prova di maturità». Così Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter ha sintetizzato il suo punto di vista rispetto al pareggio, per zero a zero, della squadra di Inzaghi contro la formazione di Guardiola nella prima gara della nuova Champions League.