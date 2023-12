Cambiasso: “Inter, sarebbe importante finire prima nel girone. Marotta ha parlato di…”

Presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Real Sociedad , Esteban Cambiasso ha parlato così della squadra nerazzurra: "È una squadra che ha fatto la finale e finire prima nel girone è importante. Essere vista come una squadra forte veramente ti dà qualcosa in più, naturalmente devi vincere le partite".

"Marotta ha parlato dell'importanza della crescita del brand e questo è un risparmio per una società alla lunga. Pensiamo al City all'inizio del City, nel momento in cui c'è parità del numero economico, il giocatore per andare al brand più basso chiede più soldi. Al livello dell'Inter avere un brand forte ti porta un risparmio".