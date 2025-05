Esteban Cambiasso, ex calciatore, ha parlato così a Sky Sport dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 in finale dell'Inter contro il Psg

Esteban Cambiasso, ex calciatore, ha parlato così a Sky Sport dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 in finale dell'Inter contro il Psg: "In questo momento lo spogliatoio sarà muto, c'è poco da dire: c'era da pensare quello che poteva essere ed essere tristi per quello che non si è riusciti a fare.