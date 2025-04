Al termine di Inter-Bayern Monaco, Esteban Cambiasso ha commentato la gara dagli studi di Sky Sport. Queste le parole dell'ex centrocampista nerazzurro: "L'Inter si è svegliata dopo il gol del Bayern. All'inizio ha sofferto un po', il Bayern ha giocato meglio, c'era nell'aria quella sensazione che potesse segnare, poi grande reazione dopo il gol. Ha mostrato tante cose come il coraggio per passare il turno, all'inizio l'Inter sembrava accontentarsi invece non l'ha fatto, alla fine la sofferenza con le squadre tedesche, ma diciamo che a questo livello soffrire un po' ci sta".

"L'Inter ne esce felice e senza nessun infortunato e questo è importante. Ogni turno che passi ti dà forza. Il Bayern ci teneva, la finale sarebbe stata in casa, poi basta vedere che giocatori ha. L'Inter non ha sofferto più di tanto. Se andiamo a controllare nei 180', la reazione dopo il gol c'è stata. Esultanza di Lautaro? Ha capito il momento. Per fare risultati straordinari non basta il lavoro ordinario. Se vuoi fare qualcosa che è molto difficile da fare, devi fare più degli altri e loro lo stanno facendo".