Cambiasso: “Mourinho valore aggiunto, crea atmosfere importanti. Grazie a lui…”

“Mourinho? Un valore aggiunto. È un allenatore che crea atmosfere importanti in squadre, società, città. Con la sua presenza ha riempito l’Olimpico in Conference e in Europa League. A volte son coppe che non vengono trattate come si deve, soprattuto . Grazie a lui sono state rispettate e volute. È per questo oggi che oggi c’è metà di questo stadio con la maglia della Roma".