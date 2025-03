Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport prima della partita di San Siro contro il Feyenoord

"Probabilmente, la paura di Inzaghi in tutte queste partite ravvicinate sono gli infortuni. Alternanza in porta? Merito di Martinez, che non ha fatto sentire la mancanza di Sommer".