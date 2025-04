A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, dagli studi di Sky Sport Esteban Cambiasso ha parlato della gara. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "È vero che il risultato è più aperto rispetto alle gare di ieri e ci ha dimostrato che in questa competizione non puoi mollare mentalmente. Questo all'Inter non può succedere perché il risultato è molto stretto. L'Inter è una delle poche squadre arrivate in questa fase della Champions capace di giocare in tutte le zone del campo. Riesce a difendere bassa e non soffre a farlo, che può anche giocare nella metà campo avversaria".