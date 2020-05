18 maggio allenamenti e a giugno ripresa del campionato? CorSera: “La volontà politica è chiara”

“Il Comitato tecnico scientifico si è preso qualche altra ora. Il via libera agli allenamenti collettivi per le squadre, atteso ieri, è slittato. Dovrebbe arrivare oggi, forse addirittura domani, ma il ritardo testimonia quanto sia complesso il lavoro dei venti scienziati che collaborano con il governo e quante le incertezze”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla mancata risposta del Cts in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi, prefissati inizialmente per il 18 maggio. Il Ministro Speranza attende il documento da condividere poi con Spadafora per delineare le linee guida. “La volontà politica è chiara: riaccendere la spina. Il 18 maggio con gli allenamenti e a giugno con il campionato di A. Che resta un rebus”, spiega il quotidiano.

PROBLEMI – Le positività della Serie B tedesca hanno evidenziato ancor di più quanto il tema della quarantena per eventuali positivi sia centrale per la ripresa della Serie A. Oltre a questo, c’è da evidenziare anche il problema logistico – per ora è vietato trasferirsi da Regione a Regione – senza dimenticare i tamponi e dei trasferimenti. “Ma il nodo resta quello della positività, che porta alla quarantena di due settimane dell’infettato, della sua squadra e anche dei rivali se dovesse succedere a ridosso di una partita. Senza contare che da oggi le società che non li hanno ancora fatti (sette) procederanno con i test ed è lecito attendersi qualche altro contagiato”, aggiunge il CorSera che prova comunque a tracciare il piano ideale: dal 18 ripresa degli allenamenti, mentre il campionato riprenderebbe tra il 7 e il 14 giugno.