VIDEO / Canada, segna Jonathan David. Ma è show di Buchanan!

Il calciatore dell'Inter ha fornito all'attaccante l'assist dell'uno a zero nella gara contro l'Ucraina

Nella gara contro l'Ucraina, Jonathan David ha segnato una doppietta per il suo Canada nella gara che è finita 4-0. Per il primo gol, quello che ha sbloccato la partita, l'attaccante del Lille, inseguito da diversi club italiani (accostato per un po' anche all'Inter, piace a Juve e Napoli) si è fatto ispirare da un assist di Buchanan.