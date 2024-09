Prendere o lasciare. L'Inter aspetta la risposta di Denzel Dumfries alla proposta di rinnovo presentata dal club nerazzurro quasi un anno fa: 4 milioni di euro a stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , l'olandese deve decidersi, in viale della Liberazione si aspettano una risposta definitiva presto, molto presto. "Diciamo tra una settimana, quando cioè l’esterno destro olandese rientrerà dagli impegni con la sua nazionale. L’Inter e i rappresentanti di Dumfries si sono parlati e si sono incontrati, più volte, anche durante l’Europeo, ma al sì di massima arrivato dal giocatore non è seguita la stretta di mano definitiva".

"Quella stretta di mano, così come la firma, potrà arrivare magari dopo la sosta, ma quel che è certo è che in casa nerazzurra sulla vicenda intendono tenere il punto. È stato così per i rinnovi di Barella, Lautaro e Inzaghi, non potrà certo andare diversamente nel caso di Dumfries. Se fumata bianca sarà, insomma, lo sarà solo alle condizioni dell’Inter. L’altra conferma in questo senso arriva dal tema clausola: nel nuovo contratto non verrà inserita. Il presidente Marotta e il d.s. Ausilio sono fermi anche su questo fronte".