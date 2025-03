Antonio Candreva ha annunciato l'addio al calcio. Ma prima di farlo aveva provato a tornare in una squadra di Serie A per chiudere lì la carriera, come da lui stesso raccontato a Radiosei:

"Mi sentivo ancora in grado di far qualcosa, mi sono anche offerto alla mia squadra, alla Lazio, ma non c’è stata l’opportunità. Ho chiamato e chiesto se fosse stato possibile chiudere la carriera a Roma, ma va già bene ciò che ho fatto in biancoceleste. Non mi aspettavo un ok, sapevo fosse difficile per la questione delle liste. E’ stato solo un tentativo, ma senza pretese".