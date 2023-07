UFFICIALE – Bisseck, AArhus conferma: “Avviate pratiche per trasferimento all’Inter”

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Aarhus ha annunciato le trattative con l'Inter per il trasferimento di Bisseck

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Aarhus ha annunciato le trattative con l'Inter per il trasferimento di Bisseck, difensore tedesco che raggiungerà i nerazzurri dopo il pagamento della clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

"L'AGF A/S ha avviato trattative sostanziali con il club di Serie A Inter - nome completo FC Internazionale Milano - in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann Aurel Bisseck. Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 7 milioni, a cui si aggiungono costi e indennizzi per l'Aarhus".