Canovi: “Inter, grande confusione: caso Bastoni emblematico. E pensavo che Lukaku…”

"Non so, quando l’Inter ha ripreso Lukaku pensavo che i nerazzurri si fossero rafforzati. Abbiamo visto tutti quel che hanno significato la forza e la rapidità di Lukaku. Con Conte ha fatto la differenza. Per ora non ha dato il contributo sperato, ma aspetterei un attimo. All’Inter ora manca calma; c’è grande confusione. Quel che ha fatto Bastoni secondo me è emblematico. Non so se l’insofferenza sia verso Inzaghi o verso altre questioni. Sta alla dirigenza riportare tranquillità. Contro il Bayern, l’Inter ha giocato da piccola ed entrare in campo già da vittima sacrificale di una squadra che in Bundesliga ora è quinta”.