Canovi: “La dimensione di Lukaku è l’Italia. Qui solo la Juve può permetterselo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente di mercato Alessandro Canovi ha parlato della situazione di Romelu Lukaku . A pochi giorni dalla fine del mercato, l'ex attaccante nerazzurro è ancora al Chelsea. "Affare complicato, giocatore indesiderato al Chelsea, Pochettino ha fatto dichiarazioni forti su giocatori fuori rosa come Lukaku. A livello di ingaggio sono pochi i club che possono permetterselo, il PSG ha fatto già grandi acquisti, come centravanti andranno su un altro tipo di giocatore".

"A Romelu non rimane molto, solo la Juve può effettivamente permetterselo ma deve piazzare Vlahovic. La sua dimensione è l'Italia, ma nessuno qui può permetterselo se non la Juventus. L'Arabia può essere una via d'uscita, ma non credo sia l'Eldorado che tutti si immaginano".