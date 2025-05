Caos serie B, rinviati i playout tra Salernitana e Frosinone

In Serie B è in arrivo una penalizzazione, probabilmente di 4 punti per il Brescia. Se dovesse effettivamente arrivare la penalizzazione, la classifica del campionato cadetto verrebbe riscritto. In particolare verrebbe riscritta la storia in coda alla classifica. Se effettivamente il club di Cellino venisse penalizzato (come è successo anche al Cosenza nel corso della stagione) arriverebbe la retrocessione con i rossoblù e il Cittadella. E si salverebbe il Frosinone che era retrocesso. Così anche la Samp che è retrocessa in Serie C potrebbe giocarsi ai play out la permanenza in Serie B contro la Salernitana.