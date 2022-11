Qatar, Nagatomo e i capelli rossi: “Volevo dare un messaggio preciso”

Il calciatore ha spiegato di aver deciso di tingersi per mostrare grinta e per rappresentare il suo atteggiamento nei confronti del Mondiale

Grinta e capelli rossi. Nagatomo li ha messi nella valigia che ha preparato per il Mondiale in Qatar. L'ex interista e la sua Nazionale hanno battuto, nella partita d'esordio, nientepopodimeno che la Germania per due a uno. E a colpire i media internazionali non è stato solo quanto ha fatto sul campo ma anche la scelta di tingersi i capelli, di rosso appunto.

«L'idea - ha spiegato - era di farlo rossi come parte della bandiera giapponese e per mostrare la passione dei giocatori della nostra Nazionale. Volevo dimostrarlo, ho chiesto alla gente di che colore avrei dovuto tingerli e molti hanno detto rosso. L'avevo pensato anch'io, quindi sembrava che rappresentasse al meglio il mio atteggiamento nei confronti della Coppa del Mondo».

«Abbiamo molti giocatori che stanno giocando la loro prima Coppa del Mondo e hanno fiducia giocando nei club europei. Questa volta non abbiamo così tanti veterani - ha aggiunto il calciatore che ha collezionato con la maglia della selezione giapponese 139 presenze - esperienza e fiducia rendono la nostra squadra un tutt'uno come un puzzle. Sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo", ha detto Nagatomo, che ha collezionato 139 presenze con il Giappone. Ha anche promesso che se la sua Nazionale arriva ai quarti di finale cambia colore dei capelli. Ma per adesso deve tenerli così. «Ho detto alla mia famiglia che se anche non gli piacessero, non c'è molto che io possa fare ora», ha concluso.