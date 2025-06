Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così del rifiuto di Francesco Acerbi alla convocazione in Nazionale

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello , ex allenatore, ha parlato così del rifiuto di Francesco Acerbi alla convocazione in Nazionale: «Non mi è piaciuta la vicenda Acerbi. Ok, Spalletti ha sicuramente sbagliato a dire quelle cose in pubblico, ma un giocatore non può rifiutare la Nazionale.

Il difensore dell’Inter doveva andare per dimostrare al c.t. che aveva davvero bisogno di un “vecchietto”, come l’aveva imprudentemente definito il tecnico. Invece ha detto no ed è un brutto segnale, significa che il concetto di appartenenza al gruppo non è molto forte. Così come non ho capito Calafiori…».