Capello: “Inter favorita, ma non deve giocare sotto ritmo. Inzaghi ha un giocatore unico”

La partita di domenica si deciderà a centrocampo e lì i nerazzurri hanno un giocatore unico: Calhanoglu sa difendere e giocare in verticale, nessuno è come lui. Sarà curioso capire chi avrà la meglio fra la coppia Osimhen-Kvaratskhelia, gli eroi dello scudetto, e Lautaro-Thuram che stanno facendo la differenza quest’anno. L’Inter è favorita, ma non deve giocare sotto ritmo come nel primo tempo l’altra sera. E soprattutto non essere presuntuosa. Le cose facile nel calcio non esistono.