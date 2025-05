Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Sky Sport così dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 in finale dell'Inter contro il Psg

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Sky Sport così dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 in finale dell'Inter contro il Psg: "C'è una cosa: l'Inter aveva il portiere che faceva il regista, gli lasciavano la palla e impostava. Non gliel'hanno permesso, Dembele non gliel'ha permesso, ha capito che il vero direttore d'orchestra dell'Inter era il portiere. Sommer vede il gioco e sa essere pericoloso: la palla centrale a trovare le punte non l'ha mai fatta.

Non gliel'hanno mai permesso. In campo l'Inter ha trovato una squadra che ha giocato un calcio spettacolare: non gli recuperi palla, hanno giocato tranquillamente. Non mi è piaciuto il Psg quando nel primo tempo perdeva tempo inutilmente, speravo l'Inter segnasse ma non l'ha fatto: il Psg gioca da squadra che vuole vincere ma da squadra tutti insieme.

Futuro? Per me le sconfitte in campionato e in Coppa Italia hanno lasciato strascichi: non c'era quella serenità e quella convinzione di poter fare ancora grandi risultati. Non c'era più la determinazione e la compattezza che si erano viste nelle partite precedenti".