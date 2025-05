Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così poco prima dell'attesissima finale di Champions League tra Psg e Inter: "L'Inter di quest'anno non si è mai arresa: si vedeva convinta di fare il risultato. Il gol di Acerbi lo dimostra: sa cosa vuole e dove vuole arrivare. La cosa che mi è piaciuta di più è che i subentrati hanno fatto cose importanti. Stasera non vorrei vedere l'Inter di campionato, che fa un gol e si rilassa: non deve fare questo errore, però stasera è talmente importante che non puoi rilassarti un secondo.