Capello: “Inter, sarà turnover ragionato per un motivo. Anche Guardiola…”

Fabio Capello, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'impegno di campionato che attende l'Inter di Simone Inzaghi a pochi giorni dal debutto in Champions League con il City. Queste le sue considerazioni: "Oggi l’Inter scenderà in campo a Monza e bisognerà vedere se Simone Inzaghi partirà con qualche titolare in panchina. Quella nerazzurra sembra una macchina perfetta. Se sarà turnover, il tecnico dell’Inter credo che lo farà in modo ragionato.