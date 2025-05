Capello: “Inzaghi? Non capisco questo agitarsi in campo, una volta ti mandavano fuori…”

“Questa sera il PSG non mi ha convinto in contropiede. Ha qualità a centrocampo, ma non mi ha convinto in questa sfida contro l’Arsenal. Donnarumma ha lasciato male il Milan, non da persona corretta. Ma come giocatore è tanta roba. Mi aspetto una finale molto aperta io tra PSG e Inter. L’Inter non pressa, la qualità del centrocampo del PSG può creare problemi. Il PSG è molto più organizzato del Barcellona, non vedo molti gol io. Nel PSG corrono tutti e si aiutano tutti. Luis Enrique non accetta qualcuno che gli faccia ombra, tutti sono uguali per lui.