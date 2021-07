Capello: “Italia, puoi farcela! Mancini ha fatto un lavoro straordinario”

Fabio Capello carica gli Azzurri in vista della finale di Wembley: "Inghilterra squadra interessante, ma non ancora grande"

Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, carica l'Italia di Mancini in vista della finale di Euro 2020, in programma domenica sera a Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra: "Si può fare. L'Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, tutta gente - però - che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l'unico centravanti dell'Europeo, Kane. I falsi nueve, ma lascia stare… L'altra sera gli inglesi hanno sofferto il pressing dei danesi, solo quando si sono posizionati hanno concesso poco e costruito buone cose".