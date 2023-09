Capello: “Italia, pochi top player: Barella, Tonali e Chiesa. A 4 Bastoni e Dimarco faticano”

"Abbiamo giocatori europei, ma non tanti: Tonali, Barella, Bastoni, Locatelli, Raspadori, Chiesa, Frattesi e Donnarumma che è grandissimo anche se non può prendere un gol così. Ma non siamo nell’élite: Francia, Inghilterra, la Spagna che nei club gioca lo stesso calcio tecnico, sono decisamente superiori. Servirà la sana follia di Spalletti, la ‘follia d’artista’ che lui possiede, perché ha poco tempo. Ma all’Europeo andremo, non posso pensare a un’altra eliminazione».