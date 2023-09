Capello: “Mancini ha commesso un gravissimo errore. Si è arrampicato sugli specchi”

"Mancini ha commesso un gravissimo errore, ha accusato il presidente della federazione dicendo che non sentiva la fiducia quando in realtà sarebbe stato più semplice dire 'guardi presidente ho ricevuto un'offerta a cui non posso dire di no ed accettare l'offerta". L'ex tecnico dell'Inghilterra e di Milan, Juve, Roma e Real Madrid Fabio Capello ha criticato ai microfoni di Radio Anch'io Sport la scelta di Roberto Mancini di lasciare l'azzurro per l'Arabia Saudita.