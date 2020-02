Vanzini stuzzica: “Da tifoso dell’Inter dico: Milano è nerazzurra”. Capello svela: “Io sono…”

Sul circuito di Montmelò, a Barcellona, si è aperta la stagione 2020 di Formula 1, con la prima giornata di test precampionato. Ospite di Sky Sport F1, in compagnia dei padroni di casa, Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, anche Fabio Capello, ex tecnico tra le altre di Milan, Roma e Juventus e grande appassionato di motori.

Nel corso di una parentesi calcistica sulla serata di Champions League, che vedrà protagonista l’Atalanta di Gasperini a San Siro contro il Valencia nell’andata degli ottavi di finale della competizione, Carlo Vanzini, telecronista di Formula 1 e tifoso dell’Inter, ha stuzzicato il tecnico così:

“Sarà una grande serata per l’Atalanta, i cui tifosi si riverseranno in massa a San Siro. Da tifoso dell’Inter, posso dirlo: anche questa sera Milano sarà nerazzurra (alludendo alla grande vittoria interista nel derby contro il Milan del 9 febbraio scorso per 4-2, ndr)“. Pronta la risposta di Fabio Capello che, ridendo, si è lasciato scappare questa frase: “Io invece sono rossonero come la Ferrari“, svelando, dunque, la sua fede milanista.

Tra motori e calcio, Capello si lascia andare alla curiosa rivelazione…