Intervistato da Tuttosport, Stefano Capozucca, attuale ds della Ternana, ha analizzato il momento complicato della Juve e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. "Quando dicono che la Juve deve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune, perché siamo abituati a vederla in cima. Quest’anno però l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani. La Juventus ha sempre avuto grandi giocatori di rilievo internazionale che ora mancano. Non vedo fuoriclasse in questa rosa".