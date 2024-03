"Gasperini lo considero un fratello e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. In 8 anni l’ha portata 7 volte in Europa e prima lottava per la Serie B. Secondo me ha dimostrato anche in Europa di avere una carriera inferiore alle sue capacità, magari per l’età uno può pensare che non possa allenare più ai vertici, ma secondo me lui è uno tra gli allenatori top in circolazione. Sicuramente l’Atalanta ha dei meriti anche come società. L’inizio di Gasperini fu difficile, da un’altra parte senza i Percassi, che sono persone ponderate e riflessive, magari la storia sarebbe stata diversa. Da lì poi è iniziata la storia che conosciamo. Serve fiducia, ma in Italia siamo legati dai risultati e non si ha il culto della sconfitta, quindi gli allenatori spesso ne fanno le spese. È un uomo un po’ particolare oggi Gasperini, ma non dimentichiamoci che lui è cresciuto nella Juve. A volte mi ha detto che il suo rammarico è stato che anche quando era nei suoi anni d’oro la Juventus non l’ha mai interpellato".