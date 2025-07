"Siccome l'Atalanta è da dieci anni a questa parte, ci sono i numeri, un club che vende bene..perché nel caso di Lookman comunque non resta troppo lontano dall'area 40? Non perché lo vuole regalare. Perché evidentemente un anno fa avevano fatto questo tipo di promessa al giocatore. Poi si può discutere sulla cifra, estero o non estero, ma siamo in quella zona lì. E quindi questo è quello che oggi l'Atalanta può ricavare.