Andrea Della Sala Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 10:46)

Della vicenda tra l'Inter e l'Atalanta per la trattativa Lookman ha parlato il giornalista Giovanni Capuano sul sito di Panorama:

Nessuno, però, può essere sicuro di uscire bene da questa situazione. Non Ademola Lookman che ha cancellato in un attimo tre anni di adorazione dei tifosi bergamaschi; spazientiti, lo hanno scaricato ed è inimmaginabile pensare di rivederlo con addosso la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Non solo, la storia recente dice che i calciatori che si sono impegnati in estenuanti battaglie estive per andarsene dal proprio club hanno pagato il conto, in termini di condizione fisica e di immagine, nelle stagioni successive.

L’Atalanta si trova per la seconda estate di fila a dover gestire il caso di un giocatore con il mal di pancia e che denuncia il mancato rispetto di una promessa. Non esistendo clausole scritte, così come per Koopmeiners, trattasi di gentleman’s agreement intercorsi tra le parti. Nel variegato mondo del calciomercato è una pratica diffusa che si basa, in linea di massima, sul rispetto degli accordi presi. Viene il sospetto che a Bergamo facciano fatica in questa seconda pratica: magari spunteranno qualche milioncino in più, ma non sarebbe sorprendente se in futuro qualcuna delle stelle della Dea pretendesse l’inserimento di clausole scritte di rescissione.

Infine l’Inter, cui il giocatore è stato offerto dagli agenti a condizione irripetibili. L’errore di Marotta e Ausilio, considerato come e poi proseguita una vicenda che doveva concludersi nello spazio di due o tre giorni (parole di Marotta), è stata probabilmente la sottovalutazione di quelli che potevano essere i rapporti tra i procuratori di Lookman e l’Atalanta. Il risultato è che ora l’Inter si trova a un bivio: se prenderà il giocatore lo farà a cifre sicuramente più alte di quelle preventivate, se non lo farà lascerà i propri tifosi con l’amaro in bocca e con la sensazione di essere stati beffati. Comunque vada, non sarà un successo. Per nessuno.