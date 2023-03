Capuano: “Conte? Quando arrivò, l’Inter gli prese Barella e Lukaku. Dovesse tornare…”

"Quando Conte arrivò all'Inter, gli presero Barella, Sensi, Godin, Lukaku, Sanchez in prestito e a gennaio Eriksen. Io credo che, qualora tornasse, l'Inter non potrebbe andare nemmeno vicina a questo mercato. Il problema non è nemmeno lo stipendio, ma il fatto che non c'è nessuno che può fare quel tipo di mercato lì".