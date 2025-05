"Sulla Juventus faccio un ragionamento molto semplice: non è possibile che una gestione sportiva disastrosa come quella degli ultimi due anni non lasci conseguenze. Questa leggenda metropolitana che per mesi ci è stata raccontata, ovvero che la Juventus aveva risanato i conti, che aveva tagliato gli stipendi, che fosse diventata improvvisamente un club in equilibrio e con un progetto sportivo meraviglioso... Tutte queste puttanate qua, indipendentemente dal quarto posto o no, non possono non lasciare tracce".