L'analisi del giornalista su X: "La notizia è che il Napoli non ha ancora chiuso il discorso scudetto, non il contrario"

"L'Inter ha finito la benzina. Solo chi andava dietro le fantasie della narrazione di Conte oggi può far finta di sorprendersi che il ciclo Bayern-Bologna-Milan-Roma in 12 giorni (cui ora si aggiunge il Barcellona) non fosse un ostacolo insormontabile. La notizia è che il Napoli non ha ancora chiuso il discorso scudetto, non il contrario".