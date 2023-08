Capuano: “Lukaku? Quando mollò il Chelsea per l’Inter nessuna crociata. Viene il sospetto…”

Che Lukaku non si sia comportato bene con l'Inter è un dato di fatto. Che sia stato scorretto con chi da settimane, anche su suoi impulso, trattava per prenderlo in via definitiva, anche. Ma lo era stato anche un anno fa quando aveva mollato il Chelsea fregandosene degli oltre 100 milioni investiti per lui e aveva costretto i Blues a prestarlo a prezzi stracciati all'Inter, eppure allora la crociata moralista non era partita.